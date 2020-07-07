Соцсети: в Челнах женщина избила бабушку на глазах у внука из-за детали самоката

Фото: Реальное время

В соцсетях обсуждают инцидент, произошедший в Набережных Ченах в минувшие выходные. Женщина рассказала, что на ее пожилую свекровь напала мать двоих детей и избила бабушку на глазах у внука.

Инцидент произошел вечером 4 июля. Бабушка гуляла с внуком. Неподалеку гуляла женщина с двумя дочками. В какой-то момент мальчик попросил девочек покататься на их самокате. После этого некая «нижняя часть» попросту отвалилась.

«Мать девочек увидев происходящее, первая фраза ее была, «Вы сломали самокат, возмещайте нам ущерб» на, что бабушка ответила давайте решим мирным исходом. В ответ полетели оскорбления (нецензурной брани) со стороны матери девочек, тем самым унижая бабушку в глазах окружающих людей», — пишет невестка пожилой женщины (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

По словам женщины, бабушка пыталась договориться мирным путем, однако женщина отказывалась что-либо слушать. В какой-то момент она окончательно вышла из себя, накинулась на 60-летнюю женщину и начала ее бить.

«Бабушка неоднократно падала, в этот момент ее очки отлетели, и женщина их растоптала. Наша мама сейчас вся в гематомах, ссадинах и синяках. [У бабушки] Жуткие головные боли от того что она просто выдирала ей волосы», — рассказывает родственница пострадавшей.

Сейчас родные бабушки просят откликнуться очевидцев произошедшего. Пожилая женщина находится в сильном стрессе.



Ранее в Чистополе женщина избила подростков самокатом. Сначала женщина била их рукой, потом взяла самокат и ударила еще несколько раз. Ее остановил мужчина, который сидел на соседней скамейке.

