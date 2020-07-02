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Соцсети: в Чистополе женщина избила подростков самокатом

17:45, 02.07.2020
Соцсети: в Чистополе женщина избила подростков самокатом
Фото: wikipedia.org

В Чистополе женщина избила подростков самокатом. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Типичный Чистополь».

На записи видно, что разъяренную женщину к подросткам, сидящим на скамейке, привел мальчик, возможно ее сын. Сначала женщина била их рукой, потом взяла самокат и ударила еще несколько раз. Ее остановил мужчина, который сидел на соседней скамейке.

Что предшествовало событию, не уточняется.

Нападение на детей произошло во дворе мечети «Нур» на улице Вахитова, в нескольких метрах от отдела МВД по Чистопольскому району.

6 мая на детской площадке в селе Тлянче-Тамак на шестилетнюю девочку упала металлическая лесенка-мостик.

Происшествия Татарстан
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