Соцсети: в Чистополе женщина избила подростков самокатом

В Чистополе женщина избила подростков самокатом. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Типичный Чистополь».

На записи видно, что разъяренную женщину к подросткам, сидящим на скамейке, привел мальчик, возможно ее сын. Сначала женщина била их рукой, потом взяла самокат и ударила еще несколько раз. Ее остановил мужчина, который сидел на соседней скамейке.

Что предшествовало событию, не уточняется.

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