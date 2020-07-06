В МВД рассказали подробности об избитом на дороге в Челнах мужчине

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне в Набережных Челнах неизвестный избил мужчину на дороге. Пострадавший оказался 51-летним электриком кафе, которому отомстил пьяный посетитель.

Избитого челнинца полицейские нашли в одной из больниц города, куда его доставила проезжавшая мимо карета скорой помощи, передает пресс-служба МВД.

Он рассказал, что подрабатывает электриком в кафе. Днем в заведение пытался зайти пьяный клиент. Электрик не пустил его, объяснив, что кафе работает навынос из-за ремонта. Между ними завязался конфликт, переросший в драку.

Уже вечером оскорбленный посетитель пришел к заведению с двумя товарищами. Пострадавший решил убежать, но тот догнал его и стал избивать.

Теперь троих участников драки разыскивает полиция.

Напомним, накануне появилось видео, на котором видно, как на проезжей части молодой человек яростно избивает противника. В соцсетях предположили, что пострадавший сначала был сбит машиной.