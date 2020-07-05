Соцсети: В Набережных Челнах неизвестный избил сбитого пешехода

В Набережных Челнах неизвестный мужчина в куртке с капюшоном избил сбитого пешехода. Видео с места события опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что на дороге лежит человек. Из-за этого образовалась пробка.

В какой-то момент пешеходу помогают подняться и отводят в сторону. Тут его сзади по голове ударяет мужчина в капюшоне. Пешеход падает от удара на землю. И неизвестный начинает пинать пешехода ногами. С ним был еще один мужчина, он и несколько других водителей пытаются его унять. Через пару минут они убегают, а пешеход остается лежать на земле.

Чуть позже к потерпевшему пришли на помощь медики скорой помощи.

Накануне в Татарстане мужчина погиб, спасая из Камы жену и дочь.

