УНИКС будет в первой корзине при жеребьевке Кубка Европы

В понедельник были опубликованы данные по корзинам для жеребьевки баскетбольного Кубка Европы, которая пройдет 10 июля в испанской Барселоне. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В первую корзину Кубка Европы попали четыре команды, в том числе российские УНИКС и «Локомотив-Кубань», а также испанская «Уникаха» и греческий «Промитеас».



По формату жеребьевки 24 участника турнира будут распределены на шесть корзин по четыре команды в каждой, таким образом, на первом групповом этапе будут четыре группы, состоящие из шести участников. Четыре лучшие команды из каждой группы регулярного сезона перейдут в топ-16.

Напомним, ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом.