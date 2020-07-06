УНИКС будет в первой корзине при жеребьевке Кубка Европы
В понедельник были опубликованы данные по корзинам для жеребьевки баскетбольного Кубка Европы, которая пройдет 10 июля в испанской Барселоне. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
В первую корзину Кубка Европы попали четыре команды, в том числе российские УНИКС и «Локомотив-Кубань», а также испанская «Уникаха» и греческий «Промитеас».
По формату жеребьевки 24 участника турнира будут распределены на шесть корзин по четыре команды в каждой, таким образом, на первом групповом этапе будут четыре группы, состоящие из шести участников. Четыре лучшие команды из каждой группы регулярного сезона перейдут в топ-16.
Напомним, ранее УНИКС объявил о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом.СпортБаскетбол Татарстан
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