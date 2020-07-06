Башкирские врачи вернулись из Карачаево-Черкесской Республики

Фото: Радий Хабиров

Башкирские врачи вернулись из Карачаево-Черкесской Республики, где они помогали в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

Как сообщил Хабиров, несмотря на то что коронавирус еще не победили в своем регионе, медики Башкирии смогли наработать опыт и отправились делиться им с другими.

«За 3 недели в Карачаево-Черкесии наши врачи ежедневно консультировали по 120 пациентов, корректировали схемы лечения. Специалисты из Башкортостана читали лекции для сотрудников больниц КЧР по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, работали в «красной зоне», подсказывали, как лучше сделать «шлюзы» между «чистой» и «грязной» зоной».

За время работы башкирских врачей число пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республиканской клинической больнице уменьшилось с 276 до 42 человек.

Врачи намерены немного отдохнуть, а затем продолжить работу в своем регионе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Башкирии направили 17 врачей в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в борьбе с коронавирусом.

