Из Башкирии 17 врачей направили в Карачаево-Черкесскую Республику

Фото: Радий Хабиров

Власти Башкирии направили 17 врачей в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом на личной странице рассказал глава региона Радий Хабиров.

«Это наши инфекционисты, анестезиологи, пульмонологи, терапевты, эпидемиологи, которые будут работать в красной зоне в условиях COVID-госпиталя [...] В этой нелегкой ситуации мы набили руку и научились довольно эффективно противостоять новой угрозе, поэтому с радостью поможем братской республике», — рассказал Хабиров.

Также утром была отправлена гуманитарная помощь: средства индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие средства, медикаменты.



Карачаево-Черкесия стала лидером по приросту случаев коронавируса в СКФО. За последние за сутки там зафиксированы 98 случаев заражения.

Ранее Путин посчитал, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями. Однако он не исключил, что в стране возможна вторая волна.

