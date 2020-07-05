Казанцы на фоне жары стали собираться у воды, забыв о социальном дистанцировании

В Татарстан пришла июльская жара и многие казанцы, позабыв о коронавирусе, направились на пляжи. У воды стали собираться большими группами, не обращая внимания на правила социального дистанцирования.

Фото и видео стали публиковать пользователи соцсетей.

«Там сегодня, вообще Китай», — прокомментировал читатель «Реального времени», приложив к сообщению фото.

Напомним, с этой недели Татарстан перешел на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Это означает, что возобновить работу смогли магазины до 800 кв.м и оздоровительные учреждения, например, летние лагеря.