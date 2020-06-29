Экзамен без выпускников: в казанской школе прошел пробный ЕГЭ по географии

16:49, 29.06.2020 26
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В казанской школе №87 прошел пробный ЕГЭ по географии. Его посетил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Тестовый экзамен проводится без участия выпускников.

Основной период ЕГЭ откроется 3 июля экзаменами по географии, литературе, информатике и ИКТ. ЕГЭ в Татарстане пройдет без масок, но с максимальными мерами предосторожности.


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