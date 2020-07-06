В Татарстане установили памятник бывшему депутату Госдумы РФ

В Татарстане торжественно открыт памятник почетному гражданину города Альметьевск Ришату Абубакирову. Об этом сообщается на официальном сайте района.

Надгробный памятник установлен на мусульманском кладбище. На торжественном митинге присутствовали заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов, заместитель председатель Совета директоров группы компаний «Капитал» Мансур Хафизов, главы районов, коллеги, друзья и родные Ришата Абубакирова.

Экс-депутат Госдумы РФ и бывший глава Альметьевского муниципального района Татарстана Ришат Абубакиров скончался год назад в возрасте 60 лет.