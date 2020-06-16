Прокурор Татарстана запросил штрафы в 190 тысяч для обвиняемых гаишников Сарманово

Фото: прокуратура РТ

Сегодня в Сарманово стартовал и дошел до прений судебный процесс над экс-начальником районного отделения ГАИ и его напарником. Гособвинитель, прокурор Татарстана Илдус Нафиков просил мировой суд признать обоих виновными в мелком взяточничестве и наказать равными штрафами по 190 тысяч рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.



Также Нафиков попросил вынести частное постановление в адрес министра внутренних дел Татарстана с требованием устранить коррупционные лазейки в работе подчиненных. В ходе расследования дела выяснилось — видеорегистратор в служебной машине инспекторов был неправомерно отключен, а доступ в базу МВД под паролем одного сотрудника осуществлял другой.

Подсудимые причастность к преступлению отрицали. Их адвокаты просили о вынесении оправдательного приговора. На следующем заседании обвиняемым предоставят возможность выступить с последним словом.

Напомним, майора Радика Шамсиева, ранее занимавшего пост врио начальника районного отделения ГАИ, и старшего лейтенанта Радика Салимова обвиняют в получении взятки 6,9 тысячи рублей за несоставление протокола о нарушении ПДД.

Сегодня суд допросил свидетелей по делу — признавшегося в даче взятки под угрозой лишения прав водителя в ранге подполковника МЧС, его супругу, сына и оперуполномоченного УСБ МВД Татарстана.

О деталях коррупционного дела — в материале «Реального времени».