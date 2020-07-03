Путин: доходы россиян снижаются

Президент РФ Владимир Путин признал, что государство не добилось успеха в деле повышения доходов граждан. Этот показатель продолжает снижаться.

«Самое главное — повышать уровень доходов российских семей. Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот — уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать», — заявил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Путин напомнил, что сейчас поддержка россиян ведется в первую очередь через выплаты семьям с детьми, передает ТАСС.

Президент отдельно остановился на вопросе разных субсидий на ЖКХ семьям с низкими доходами.

«Здесь нужно не адресно делать по каким-то регионам, а придется принимать общее решение на законодательном уровне: отсечку обеспеченности семьи, когда она может претендовать на соответствующую субсидию со стороны государства, надо менять», — заявил Путин.

Напомним, президент также заявил, что в России не ограничивают права геев. По его словам, никаких ограничений по расовому признаку, ориентации или отношению к религии «не будет никогда».