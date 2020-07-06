В Екатеринбурге на 4—5 часов задерживается рейс в Казань
В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного тумана задерживается вылет рейса в Казань.
Как сообщает ТАСС, погодные условия задержат вылет на 4—5 часов. Также будут задержаны вылеты в обратном направлении.
Кроме рейсов в столицу Татарстана, задержаны самолеты из Екатеринбурга в Якутск, Томск и Воронеж.
Ранее из Казани открылись новые рейсы в Анапу. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.
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