В Екатеринбурге на 4—5 часов задерживается рейс в Казань

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сильного тумана задерживается вылет рейса в Казань.

Как сообщает ТАСС, погодные условия задержат вылет на 4—5 часов. Также будут задержаны вылеты в обратном направлении.

Кроме рейсов в столицу Татарстана, задержаны самолеты из Екатеринбурга в Якутск, Томск и Воронеж.



Ранее из Казани открылись новые рейсы в Анапу. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

