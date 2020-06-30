Из Казани открываются новые рейсы в Анапу

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Со 2 июля сразу две авиакомпании запускают регулярные рейсы из Казани в Анапу. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы из Казани по вторникам, пятницам и воскресеньям. Авиакомпания Utair запланировала вылеты на по вторникам, четвергам и субботам.

Также отмечается, что в летнем сезоне из Казани выполняют рейсы авиакомпании «Победа», «Россия», «РусЛайн» и Utair.

Ранее из Казани возобновились поезда в Санкт-Петербург и Адлер.

