В России стали в два раза реже одобрять рефинансирование ипотеки

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Банки стали в два раза реже одобрять рефинансирование ипотеки. Доля одобренных заявок снизилась в с 45% до 23%.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, также выросла доля тех граждан, которые хотели бы изменить условия кредитования, но потеряли такую возможность, — с 15 до 35%.

Хусаинов говорит, что количество тех, кто хочет рефинансировать ипотеку, возросло, при этом кредитоспособность заемщиков ухудшилась. Из-за последствий пандемии банки вынуждены сохранять консервативную политику.

Ранее сообщалось, что 44% соципотечников планируют воспользоваться рефинансированием. В опросе приняли участие 400 семей.

