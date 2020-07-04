В Татарстане 44% соципотечников планируют воспользоваться рефинансированием

В Татарстане 44% соципотечников планируют воспользоваться рефинансированием. Такие результаты показал опрос, который Госжилфонд при президенте Татарстана провел среди своих подписчиков.

При этом 18% опрошенных ответили, что не планируют использовать этот механизм, а 37% сомневаются, что банки могут предложить более выгодные условия. В опросе приняли участие 400 семей.

В июне Госжилфонд при президенте Татарстана объявил о тестовом запуске нового механизма: переходе с договора соципотеки на договор купли-продажи с коммерческим банком (рефинансирование).

Соципотечник, который хочет рефинансировать оставшуюся задолженность, пишет заявление в ГЖФ. На основании заявления Госжилфонд выдает заемщику справку об остатке долга и выписку из ЕГРН. А затем следует фактически ипотечная сделка с банком: гражданин подает заявку на ипотечный кредит, получает одобрение и снова идет с ним в ГЖФ, чтобы расторгнуть там договор соципотеки и заключить договор купли-продажи. Переход права собственности на квартиру происходит с обременением в пользу банка.

Банк переводит в Госжилфонд остаток суммы по договору купли-продажи и в дальнейшем все отношения по погашению этого остатка ипотечник имеет уже с банком.

