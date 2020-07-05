Иван Купала в Татарстане пройдет в онлайн-формате

В Татарстане из-за распространения COVID-19 праздник славянской культуры «Иван Купала» пройдёт в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

На сайте министерства опубликовали программу праздника:

11:00 — видеопоздравление министра культуры Татарстана Ирады Аюповой;

11:10 — видеопоздравление заместителя председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, директора Дома Дружбы народов Татарстана Ирека Шарипова;

11:20-11:40 — видеопоздравления руководителей славянских общин: председателя РОО «Русское национально-культурное объединение РТ» Ирины Александровской, председателя РОО «Татарстанская объединённая региональная украинская НКА» Владимира Любченко, председателя ОО белорусов Казани «Спадчына» Сергея Маруденко;

11:50 — видеопоздравление председателя Молодёжной Ассамблеи народов Татарстана Тимура Кадырова;

12:00 — видеоролик «Все краски праздника Иван Купала» от МОО белорусов в «Спадчына» и музея Янки Купала;

14:00 — прямой эфир «Славянский базар на Ивана Купала» на площадке Дома Дружбы народов Татарстана;

15:00 — видеоролик «Обряд спуска венков на воду»;

15:30 — видеоролик об истории праздника, преданиях и обрядах от НКА украинцев Казани;

16:00 — праздничный концерт славянских фольклорных коллективов муниципальных районов Татарстана;

20:00 — видеоролик «Обряд очищения огнем «Купальский огонь».

Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, а в народе Иван Купала в 2020 году отмечается 7 июля.

Накануне в Татарстане прошел онлайн-Сабантуй.