Территория «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани будет развиваться как рекреационная

Территория «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани — это зона особого внимания экологов и исполкома. Она, прежде всего, будет развиваться как рекреационная. Об этом на сессии Казгордумы сообщила начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Ирина Дябилкина.

По ее словам, сейчас начата работа, чтобы повысить защищенность этой территории. И, возможно, будут приниматься решения по повышению статуса этой зоны.

«Русско-Немецкая Швейцария» (за трассой к мосту «Миллениум») — это особо охраняемая природная территория старейшего городского памятника природы. В 2019 году ее площадь в новом Генплане Казани увеличилась в четыре раза — с 32,8 га до 128,5 га.

В мае Минэкологии Татарстана обнаружило на территории памятника природы свалку.

