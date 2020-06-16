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Территория «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани будет развиваться как рекреационная

12:09, 16.06.2020 1
Территория «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани будет развиваться как рекреационная
Фото: kzn.ru

Территория «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани — это зона особого внимания экологов и исполкома. Она, прежде всего, будет развиваться как рекреационная. Об этом на сессии Казгордумы сообщила начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Ирина Дябилкина.

По ее словам, сейчас начата работа, чтобы повысить защищенность этой территории. И, возможно, будут приниматься решения по повышению статуса этой зоны.

«Русско-Немецкая Швейцария» (за трассой к мосту «Миллениум») — это особо охраняемая природная территория старейшего городского памятника природы. В 2019 году ее площадь в новом Генплане Казани увеличилась в четыре раза — с 32,8 га до 128,5 га.

В мае Минэкологии Татарстана обнаружило на территории памятника природы свалку.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:56
    Есть Швейцария, есть Германия.
    Есть Саксонская Швейцария в Германии - это скальный участок.
    Есть Богемская Швейцария - это продолжение саксонской, но на чешской территории.
    Понятие "Русско-Немецкая Швейцария" могло родиться только в воспаленном мозгу, никогда не видевшем ничего, выше башни Сююмбике.
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