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Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову, потерявшему отца

20:17, 03.07.2020
Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову, потерявшему отца
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин лично позвонил Хабибу Нурмагомедову. Он выразил чемпиону UFC соболезнования в связи со смертью отца.

О звонке президента рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно о кончине 57-летнего тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Его сын Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе.

Ранее отец Нурмагомедова заразился коронавирусом и не смог получить квалифицированной помощи в Дагестане. Тогда тренера перевезли на лечение в Москву.

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