Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову, потерявшему отца

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Президент России Владимир Путин лично позвонил Хабибу Нурмагомедову. Он выразил чемпиону UFC соболезнования в связи со смертью отца.

О звонке президента рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно о кончине 57-летнего тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Его сын Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе.

Ранее отец Нурмагомедова заразился коронавирусом и не смог получить квалифицированной помощи в Дагестане. Тогда тренера перевезли на лечение в Москву.