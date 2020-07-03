Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову, потерявшему отца
Президент России Владимир Путин лично позвонил Хабибу Нурмагомедову. Он выразил чемпиону UFC соболезнования в связи со смертью отца.
О звонке президента рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно о кончине 57-летнего тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Его сын Хабиб стал чемпионом UFC в легком весе.
Ранее отец Нурмагомедова заразился коронавирусом и не смог получить квалифицированной помощи в Дагестане. Тогда тренера перевезли на лечение в Москву.СпортОбществоВласть
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