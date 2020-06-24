В июле в Казани планируют возобновить тренировки проекта «Зеленый фитнес»

В июле в парках и скверах Казани планируется открыть новый сезон проекта «Зеленый фитнес».

Ожидается, что тренировки на открытом воздухе будут проходить с участием небольшого количества людей — до 3 человек. Массовые занятия спортом будут возможны после снятия всех ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

В Казани проект «Зеленый фитнес» стартовал в 2015 году. За 5 лет он охватил порядка 350 тыс. участников в 62 городах страны. Из-за пандемии коронавируса и введенными в связи с этим ограничениями проект запустили онлайн.

Ранее в парках и скверах столицы Татарстана стартовал проект #МедитируемВпарках. В общественных пространствах города по утрам в течение всего лета будут проводиться медитации, присоединиться к ним могут все желающие.

