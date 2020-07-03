Мошенники предлагали купить материалы ЕГЭ в соцсетях

Рособрнадзор направил письмо в МВД с информацией о 30 сайтах и группах в социальных сетях, предлагающих приобрести контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2020 года.



«Публикуемые и предлагаемые к продаже материалы не имеют отношения к реальным КИМ ЕГЭ. Это либо демоверсии и варианты КИМ, опубликованные Рособрнадзором в открытом доступе, либо произвольно составленные варианты, в том числе с использованием заданий из открытого банка ЕГЭ. Таким образом, их продажа под видом КИМ ЕГЭ основного периода может быть отнесена к мошенническим действиям», — говорится в сообщении Минобрнауки РТ.

Рособрнадзор призывает выпускников и их родителей не прибегать к услугам продавцов, предлагающих приобрести якобы реальные КИМ ЕГЭ и ответы к ним.

Сегодня в Татарстане стартовал период сдачи единых государственных экзаменов. В РТ экзамены сдадут 3 433 выпускника.