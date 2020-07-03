Сегодня в Татарстане стартовал период сдачи ЕГЭ

Фото: Денис Гордийко

Сегодня стартовал период сдачи единых государственных экзаменов. В Татарстане экзамены сдадут 3 433 выпускника.

Сегодня выпускники сдадут географию, литературу, информатику и ИКТ. В Татарстане организован 61 пункт проведения ЕГЭ, четыре пункта ЕГЭ запланированы на дому. Везде была проведена дезинфекция.

Всем участникам измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают маски и перчатки. Если у кого-то из учащихся или персонала будут выявлены признаки ОРВИ, в пункт проведения экзаменов их не допустят.

Экзамены пройдут с 3 по 25 июля по единому для всей России расписанию.