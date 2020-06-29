В Казани в центры занятости обратились более 4 тыс. человек

По итогам первого квартала в центры занятости обратились чуть более 4 тыс. человек, на конец июня обратились 32 тыс. человек, рассказала во время городского оперштаба исполняющий обязанности директора ГКУ «Центр занятости населения Казани» Гульнара Филиппова.

Всего в Казани зарегистрировано 26,3 тыс. безработных, на текущий момент это 4,1% от численности работающих. Год назад этот показатель был менее 1%. Количество граждан, которые получают пособия на 1 июня, — 21 тыс., из них 7 тыс. (33 %) потеряли работу после 1 марта и получают максимальное пособие.

23 июня президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения поручил восстановить докризисные показатели рынка труда уже в 2021 году.

