Миллиардер Рыбаков подарил магнитогорской школе $1 млн

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Совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков решил передать школе №56 в Магнитогорске $1 млн. Деньги перечислены на создание целевого капитала, и потратить их можно будет только на три направления.

PR-директор миллиардера Глеб Климентьев пояснил, что средства должны приносить доход, который будет делиться по принципу 30%/30%/40%. Треть дохода пойдет на стипендии школьникам, еще треть — на выплаты учителям, а оставшаяся сумма — на воспитание благодарных выпускников в школах, передает 74.ru.

«Есть в жизни то, что может быть передано от одного человека другому», — сказал Рыбаков.

Напомним, что Рыбаков имеет связь и с Татарстаном. Он вложился в завод искусственного воска в «Алабуге». Однако проект закрылся через год.