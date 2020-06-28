У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре на Урале

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у режиссера Сергея Ерженкова, который вместе с ней снимал фильм в Среднеуральском женском монастыре, диагностировали перелом кисти. Вчера на съемочную группу напали.

«Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, интернетом и духом Айфона сам активно руководил из своей кельи войском Христовым посредством айфона. Как был ментом, так им и остался», — написал сам Ерженков в Facebook.

Вчера Собчак сообщила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре, куда она приехала снимать фильм про отца Сергия (Романова), который после отстранения от службы захватил женский монастырь.