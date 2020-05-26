Высокогорский район РТ полностью перешел на эскроу-счета

Фото: Максим Платонов

Высокогорский район Татарстана полностью перешел на эскроу-счета в долевом строительстве. Об этом рассказал начальник отдела по контролю за долевым строительством Госстройнадзора РТ Фанзиль Ризванов.

Высокогорский район стал первым, где полностью реализован механизм финансирования долевого строительства с помощью эскроу-счетов.

Сейчас в республике строятся 86 домов с применением счетов эскроу. Это около 40% жилой площади всех объектов, строительство которых идет с привлечением средств участников долевого строительства, передает «Татар-информ».



Отметим, что в Татарстане в марте объем средств дольщиков на счетах эскроу увеличился на 33% и достиг 9,2 млрд рублей.

