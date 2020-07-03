Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

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Минздрав России опубликовал рейтинг регионов с самой высокой заболеваемостью раком. Выяснилось, что самый высокий показатель заболеваемости за 2019 год зарегистрирован в Архангельской области (566,2 выявленного случая на 100 тыс. населения).

Как передает RT, со второго по пятое места заняли Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Самые низкие показатели выявленных злокачественных новообразований в Дагестане (163,6), в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

Заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Константин Титов сказал, что высокий рост впервые выявленных случаев связан с улучшением качества диагностики.



Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что на фоне пандемии было увеличено количество проводимых компьютерных томографий. Благодаря этому врачи стали чаще выявлять рак легких на ранней стадии.

