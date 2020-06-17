Садыков заявил, что благодаря большому количеству компьютерных томографий в Татарстане стали чаще выявлять рак легких

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что на фоне пандемии было увеличено количество проводимых компьютерных томографий. Благодаря этому врачи стали чаще выявлять рак легких на ранней стадии.

«Нет худа без добра, в связи с этим мы начали много онкологии выявлять. На ранних стадиях начали выявлять рак легких», — сказал министр во время прямого эфира.

Спикер также отметил, что методика лечения больных COVID-19 с марта не поменялась, кроме того, что тяжелым пациентам начали вводить плазму переболевших с антителами.

«Схема лечения с марта в целом не поменялась. Но мы начали применять для тяжелых пациентов сыворотку переболевших с антителами. Метод оказался эффективным. Правда, из 17 пациентов, которым переливали сыворотку, двое умерли, но, во-первых, они были старше 75 лет, во-вторых, у них были хронические заболевания», — объяснил глава Минздрава Татарстана.

Также Садыков заявил, что в этом году повышения смертности в республике нет. «В этом году показатель общей смертности в Татарстане находится в тех же пределах, что и в 2019, и 2018 году. Повышения смертности нет», — сказал министр.

