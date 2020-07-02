Несколько сборных по гребле проводят сборы в Казани

Сборная команды Республики Татарстан по гребле на байдарках и каноэ, а также юношеской и молодежной сборных России по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ проводят тренировочные сборы в Казани. Об этом в четверг сообщил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Команды заехали на базу в казанском Центре гребных видов спорта еще в середине июня. Их сборы продлятся 2 августа.

«В Центре гребных видов спорта ведутся круглогодичные тренировки. Созданы прекрасные условия для проживания и питания спортсменов. На территории имеется зал для игровых видов спорта, бассейн и медицинский центр», — рассказал об инфраструктуре спортивного объекта Халил Шайхутдинов.

Отметим, что молодежная сборная по академической гребле проходит подготовку к Первенству Европы до 23 лет, которое пройдет в Германии. Изначально команда рассматривала вариант с тренировками в Москве, но в итоге выбор пал на Казань.