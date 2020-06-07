Сборная России по гребле может провести сборы в Казани

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Российская сборная по гребле на байдарках и каноэ планирует возобновить тренировочные сборы в ближайшее время. В качестве базы спортсмены рассматривают Москву или Казань.

«Наша команда рассчитывает возобновить сборы в ближайшее время, в качестве мест подготовки рассматриваются Москва и Казань», — приводит ТАСС слова секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елены Исхаковой.

Она не смогла назвать точных дат возобновления тренировок, поскольку «многое зависит от региональных представительств и соответствия требованиям Роспотребнадзора».

Ранее стало известно, что гандболистки из тольяттинского клуба «Лада» планируют провести сборы в Казани.