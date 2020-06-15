В России под различными ограничениями остаются 5 млн рабочих мест

Глава Минэкономразвития Михаил Решетников доложил на совещании с Владимиром Путиным, что на сегодня в России остается около 5 млн рабочих мест, находящихся под теми или иными ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

В апреле этот показатель составлял 15 млн рабочих мест, отметил министр. Он добавил, что к концу недели под ограничениями останутся 2,5 млн рабочих мест.

«То есть мы видим, что экономика достаточно быстро открывается, ограничения снимаются. И это отражается в том числе и в показателях экономической активности», — заявил Решетников.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что общее число безработных в стране оценивается в 4,5 млн человек.