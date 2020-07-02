Власти Татарстана объяснили, как определились со школой для создания билингвального комплекса

Фото: Реальное время

В Казани 165-я общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка выбрана как базовая для создания первого билингвального образовательного комплекса в Казани, потому что имеет серьезный опыт в части углубленного изучения языков, пояснила Лилия Галимова сегодня на брифинге.

Школа войдет в состав образовательного комплекса еще и потому, что находится рядом с возводящимся объектом — строится новая школа на улице Бондаренко на 1 224 места именно как пристройка к школе №165, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ.

Напомним, что полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» включает в себя три школы: начальную, новую билингвальную на ул. Бичурина, полилингвальную на ул. Бондаренко и детские сады. В здании школы №165 будет начальная школа.

