Кондратьев допустил, что вариативность голосования, которая была в этот раз, может быть распространена и на другие выборы

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Глава Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев допустил, что вариативность голосования, которую предложили на этот раз, может быть распространена и на другие избирательные процессы.

«Думаю, этот вопрос будет уже очень скоро обсуждаться», — заявил он.



Также Кондратьев считает, что совершенно правильно, что в Татарстане был организован постоянный контакт между ЦИК и пресс-центром. Он подчеркнул: важно было донести до граждан абсолютную безопасность голосования.

Ранее ЦИК Татарстана по результатам обработки 100% протоколов с голосования по поправкам в Конституцию РФ сообщила, что большинство жителей поддержали изменения в Основной закон страны. Поправки поддержали 82,81% (1,94 млн) избирателей, против высказались 16,61% (389,8 тыс.).



Всего по России поправки поддержали 77,92% участников голосования, против выступили 21,27%.

