Кондратьев допустил, что вариативность голосования, которая была в этот раз, может быть распространена и на другие выборы
Глава Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев допустил, что вариативность голосования, которую предложили на этот раз, может быть распространена и на другие избирательные процессы.
«Думаю, этот вопрос будет уже очень скоро обсуждаться», — заявил он.
Также Кондратьев считает, что совершенно правильно, что в Татарстане был организован постоянный контакт между ЦИК и пресс-центром. Он подчеркнул: важно было донести до граждан абсолютную безопасность голосования.
Ранее ЦИК Татарстана по результатам обработки 100% протоколов с голосования по поправкам в Конституцию РФ сообщила, что большинство жителей поддержали изменения в Основной закон страны. Поправки поддержали 82,81% (1,94 млн) избирателей, против высказались 16,61% (389,8 тыс.).
Всего по России поправки поддержали 77,92% участников голосования, против выступили 21,27%.
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