В администрации Елабуги прокомментировали большое количество безработных

Фото: Максима Платонова

Елабужский район который год подряд стабильно входит в тройку муниципалитетов с самой высокой безработицей в Татарстане. По данным на 1 мая 2020 года, в Елабужском районе уровень регистрируемой безработицы составил 2,26%, при том что в среднем по Татарстану она не превысила 1,88%. Таким образом, район, как и город Елабуга, занял третье место по безработице, уступая только Зеленодольску и Пестречинскому району, обгоняя Казань и Набережные Челны.



Спрос на рабочую силу в значительной степени формируется предприятиями-резидентами ОЭЗ ППТ «Алабуга» или их подрядными организациями, осуществляющими строительство производственных объектов, с этим согласны и власти Елабужского района. Однако резидентам особой экономической зоны действительно требуются узконаправленные специалисты и квалифицированные рабочие, имеющие опыт работы в определенных отраслях промышленности.

— Среди лиц, имеющих статус безработных, таких крайне мало. В то же время работодатели, занятые подготовкой площадок под будущие корпуса и строительством заводов и использующие неквалифицированный и малоквалифицированный труд, ориентированы на привлечение иностранной рабочей силы. В общем количестве заявленной ими потребности в кадрах вакансии с требованием совершенного владения иностранными языками (английским, немецким, турецким) составляют свыше 50%, — подтвердили газете «Реальное время» в администрации Елабуги и ЕМР.



Новые елабужские власти подтверждают аналитические выводы предыдущих властей. Во-первых, на рынке труда преобладающим спросом стали пользоваться креативные специалисты с техническим образованием высшего и среднего уровня, а также квалифицированные рабочие, имеющие подготовку, соответствующую требованиям современности, признают в команде Нуриева. Однако — и это во-вторых — как раз удовлетворение заявленной потребности «является весьма затруднительным в связи с несоответствием образовательных и профессионально-квалификационных характеристик безработного населения требованиям работодателей (наличие профильного профессионального образования, свободное владение иностранными языками, в том числе технической терминологией, а также знание современных технологических процессов и программ)».

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

