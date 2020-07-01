Главное о коронавирусе на 1 июля: случаи на авиазаводе в Казани, ВОЗ оценила безопасность голосования в России

Фото: Реальное время

Русские и татары имеют равный риск тяжелого течения коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев коронавируса, все контактные. 15 человек госпитализированы, 25 лечатся дома. Большинство случаев — 31 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания.

На 1 июля в Татарстане зарегистрировано 4 595 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 3 446 человек, в том числе 36 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 133 человека.

Смертельных случаев — 16.

Генетики выяснили, что русские и татары имеют равный риск тяжелого течения коронавируса.



Случаи коронавируса выявлены на Казанском авиационном заводе



Фото Максима Платонова

В «ковидных» госпиталях избирательные комиссии организованы из числа врачей. Наблюдателями выступают медработники среднего звена, причем один из них — обязательно с правом входа в красную зону.



ЦИК не выявила ни одного заболевшего в избирательных комиссиях. Кроме того, все члены комиссий застрахованы от коронавируса и других болезней.

Роспотребнадзор Татарстана отработал с каждым УИК алгоритм действий в случае выявления лица с подозрением на COVID на избирательных участках

Сотрудники «ФармМедПолис Республики Татарстан» совместно с представителями компании «Эйдос-Медицина» направили крупную партию средств индивидуальной защиты врачам казанского МКДЦ.

В Татарстане на треть восстановился туризм после коронавирусного обвала.

Фото Максима Платонова

Из-за повышенных мер безопасности пришлось более чем на 50% сократить количество детей из Татарстана, которые этим летом отдохнут в лагерях, — их будет 83 тысячи, хотя изначально планировалось около 180 тысяч.

Коронавирус грозит бесплодием у мужчин

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса, выздоровел 10 281 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 654 405 человек, а выздоровевших — до 422 931 человека.

Зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 9 320 человек.



В Подмосковье разрешается гулять без ограничений, начинают работать детские площадки.

В Минздраве заявили, что мужчины, переболевшие коронавирусом, могут стать бесплодными.

Олег Тиньков заявил, что переболел коронавирусом во время лечения от лейкоза.

В ВОЗ одобрили систему безопасности на российских избирательных участках.

Ученые опасаются, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.

В Сибири коронавирусом заболели десятки членов избиркомов. Диагноз подтвердился не менее чем у 30 членов УИК в Алтайском крае и Омской области, пишет «Тайга.инфо».

Вакцинировать от коронавируса в первую очередь начнут тех, кто находится в группе риска.

США скупают лекарство, а вакцина может быть бесполезна

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 10 599 517 человек, 514 298 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 2 727 996 человек. Далее идут Бразилия (1 408 485), Россия (654 405), Индия (585 792) и Великобритания (312 654).



Фото mos.ru

Евросоюз открывает границы с 14 странами. Россия и США в список не вошли.

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, который может вызвать очередную пандемию.

В Казахстане ужесточили карантин.

Китайские ученые усомнились в эффективности вакцин. Переболевшие COVID-19 рискуют быстро потерять антитела.

Администрация Трампа скупила для США ремдесивир на три месяца вперед.

Канада продлила запрет на въезд в страну.

Ольга Плешкова