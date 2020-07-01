В Высокогорском районе Татарстана готовится к сдаче новый бассейн
В Высокогорском районе Татарстана готовится к сдаче новый бассейн, степень готовности составляет 92%. Об этом сообщает Министерство спорта республики.
«В комплексе будет расположен взрослый бассейн длиной 25 метров и детский (10 м). Площадь спортивного сооружения составила 1498,4 кв. метров», — говорится в сообщении.
Накануне с ходом работ ознакомился глава района Рустам Калимуллин.
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