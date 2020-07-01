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В Высокогорском районе Татарстана готовится к сдаче новый бассейн

19:42, 01.07.2020
В Высокогорском районе Татарстана готовится к сдаче новый бассейн
Фото: скриншот

В Высокогорском районе Татарстана готовится к сдаче новый бассейн, степень готовности составляет 92%. Об этом сообщает Министерство спорта республики.

«В комплексе будет расположен взрослый бассейн длиной 25 метров и детский (10 м). Площадь спортивного сооружения составила 1498,4 кв. метров», — говорится в сообщении.

Накануне с ходом работ ознакомился глава района Рустам Калимуллин.

СпортВодные виды спортаОбщество Татарстан
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