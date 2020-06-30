Новый бассейн и приемка комбайнов: из постов глав районов Татарстана в «Инстаграме» 30 июня

Голосование по поправкам в Конституцию продолжается, и сегодня на участке отметился глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин. Он назвал Всероссийское голосование гражданским долгом и призвал жителей не оставаться в стороне. Чиновник отметил, что все меры по борьбе с коронавирусом соблюдаются, держится социальная дистанция, выдаются средства защиты, поверхности дезинфицируются.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов проинформировал, как прошло открытие спортплощадки на станции Кильдураз. Церемония прошла по всем правилам: разрезание красной ленточки вместе с депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым, раздача мячей детям и торжественная линейка (на последнем фото только один из мальчишек стоит по стойке смирно). Стоит отметить, что про маски и перчатки организаторы не забыли.

А вот крытый бассейн в Высокой Горе еще не сдан. Но глава Высокогорского района Рустам Калимуллин ознакомился с ходом работ и похоже остался удовлетворен: точно определить нельзя, он тоже благоразумно носит маску. В комментариях чиновнику подсказывают, что главное в бассейне — это адекватная цена.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев также проверял сегодня строительные работы. Он осмотрел Бехтеревский сельский дом культуры, в котором ведется капремонт. Здание, которому больше 40 лет удалось обновить и сделать очень интересным на вид. Нуриев жалеет, что не удалось провести ремонт библиотеки, и пообещал обновить ее здание за муниципальный счет.

Тем временем фермеры Буинского района проводят приемку сельхозтехники. Эта сторона жизни интересна и знакома главе района Ранису Камартдинову. Он показал, как проходит проверка комбайнов. На первом видео работник «скармливает» машине скошенные злаки.

На втором видео можно увидеть полотно, по которому проехал комбайн. Камартдинов поясняет, что машина не должна была просыпать зерно.

Евгений Калашников