Избирательный участок в Горбунках оформили в советской стилистике
Избирательный участок в деревне Горбунки в Ленинградской области оформили в советской стилистике. Фото с участка опубликовали в «Инстаграме».
«В Горбунках креативно подошли к организации голосования. На участке играет музыка и можно сфоткаться с нквдэшником и физкультурником», — написала Венера Галеева.
На стене участка повесили красное знамя и плакаты с лозунгами «Темп — только ударный», «Колхоз — дело добровольное», «Слава труду!». Стол членов избирательной комиссии украсили красной бархатной скатертью и подносом с хрустальным графином и стаканами.
Общество
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