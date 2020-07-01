Избирательный участок в Горбунках оформили в советской стилистике

Фото: @asilverflame

Избирательный участок в деревне Горбунки в Ленинградской области оформили в советской стилистике. Фото с участка опубликовали в «Инстаграме».

«В Горбунках креативно подошли к организации голосования. На участке играет музыка и можно сфоткаться с нквдэшником и физкультурником», — написала Венера Галеева.

На стене участка повесили красное знамя и плакаты с лозунгами «Темп — только ударный», «Колхоз — дело добровольное», «Слава труду!». Стол членов избирательной комиссии украсили красной бархатной скатертью и подносом с хрустальным графином и стаканами.