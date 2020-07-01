В ЦИК РТ рассказали, как проходит голосование в «ковидных» госпиталях

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Случаев, когда термометрия показала повышенную температуру у избирателя на участке, в Татарстане не зафиксировано. Об этом рассказал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Нас это как-то обошло. Нам звонили избиратели с сообщениями о том, что у них температура. Люди с пониманием относились к тому, что им не надо приходить на участки, и им было предложено голосовать на дому», — рассказал глава ЦИК РТ, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

В «ковидных» госпиталях голосование было организовано в соответствии с требованиями. Комиссии организованы из числа врачей, и было предусмотрено все так, что один из них обязательно мог войти в красную зону. Наблюдателями выступили медработники среднего звена, причем один из них — обязательно с правом входа в красную зону.

«Реальное время» следит за важнейшими событиями последнего дня всероссийского голосования.



