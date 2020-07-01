Эксперт о поправке к Конституции о русском языке: «Права народов на свои национальные языки сохраняются»

Президент Нацлиги специалистов по связям бизнеса и государства, член Нацреестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей Марат Баширов прокомментировал поправку в Конституцию РФ о русском языке как о языке государствообразующего народа.



«Все-таки в новых поправках в Конституцию сохраняется право в национальных республиках использовать два языка. Я тоже вначале насторожился, увидев формулировку о государствообразующем народе: все-таки я по национальности татарин. Но потом увидел, что права народов на свои национальные языки сохраняются», — заверил Баширов.

Напомним, данная поправка в Основной документ страны вызвала большой общественный резонанс. Так, татарстанские общественники выступили против этой поправки и попросили Госдуму не принимать ее.

Эксперты ранее поделились с «Реальным временем» мнением о том, к каким непредсказуемым последствиям это может привести.