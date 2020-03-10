Татарстанские общественники попросили Госдуму не принимать поправку о «государствообразующем народе»

Общественная организация «Всемирный форум татарской молодежи» обратилась в Госдуму РФ с просьбой отклонить поправку, вводящую в Конституцию положение о русском народе как государствообразующем.

«Выражаем свое категорическое несогласие с вышеобозначенной поправкой и призываем вас отклонить ее как противоречащую принципам демократического федеративного государства», — говорится в обращении, копия которого оказалась в распоряжении «Интерфакса».

По мнению авторов обращения, такая поправка в Конституции приведет к появлению в России «второсортных» национальностей.

«Само введение понятия «государствообразующие народы», статус которых предлагается выделить в самом главном законе страны, предполагает наличие других народов, не имеющих никакого отношения к созданию и функционированию Российского государства. А это, в свою очередь, автоматически предполагает деление людей на различные «сорта», — указывается в тексте обращения.

Кроме того, по мнению организации, принятие соответствующей поправки в Основной закон страны будет ударом по основам межнационального согласия в России.

Напомним, поправки, которые предложил президент России Владимир Путин к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, предусматривают упоминание Бога в тексте, а также положения о русском народе как государствообразующем.



Ранее глава Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин раскритиковал включение в Конституцию статьи о государствообразующем народе. По его мнению, это может «повлечь непоправимые последствия».

