Сабурская рассказала, как голосуют в СИЗО и психиатрических больницах Татарстана

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Особое внимание уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская уделила закрытым участкам голосования. По ее словам, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РТ и держали связь с руководителями СИЗО, и лично посещали закрытые учреждения.

На закрытых участках содержатся более 1800 человек, которые там содержатся и более 200 сотрудников. Из них проголосовали около 80% человек.

В психиатрических больницах с интенсивным наблюдением около 660 человек имеют право участвовать в голосовании. В психиатрической клинике имени Бехтерева около 350 человек имеют такое право.

Учреждения социального обслуживания (дома престарелых) находятся на карантине, но и там ведется голосование. Принцип всеобщего права на голосование соблюден.



Ранее возможность проголосовать дома обрадовала пожилых и маломобильных татарстанцев.

