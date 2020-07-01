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Возможность проголосовать дома обрадовала пожилых и маломобильных татарстанцев — Сабурская

12:24, 01.07.2020
Возможность проголосовать дома обрадовала пожилых и маломобильных татарстанцев — Сабурская
Фото: Реальное время

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала, что практически на всех избирательных участках необходимые нормы избирательного права граждан были соблюдены.

Возможность проголосовать по месту жительства вызвала большой отклик среди маломобильных и пожилых граждан.

«Особое внимание обращали на закрытые участки — держали связь и с руководителями СИЗО, и сами их посещали. Большую положительную реакцию населения вызвала возможность голосования по месту жительства, с использованием автобусов и шатров. Особенно это привлекало пожилых граждан, маломобильных. Они говорили «большое спасибо» за такую возможность проголосовать», — рассказала Сабурская.

Для мобильных избирательных участков в республике использован 201 автобус и 197 шатров. Это, по словам Сабурской, получило положительный отклик от жителей республики.

Ранее уполномоченный по правам человека в Татарстане рассказала о жалобах на участках.

Общество Татарстан
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