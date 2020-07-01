Возможность проголосовать дома обрадовала пожилых и маломобильных татарстанцев — Сабурская
Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала, что практически на всех избирательных участках необходимые нормы избирательного права граждан были соблюдены.
Возможность проголосовать по месту жительства вызвала большой отклик среди маломобильных и пожилых граждан.
«Особое внимание обращали на закрытые участки — держали связь и с руководителями СИЗО, и сами их посещали. Большую положительную реакцию населения вызвала возможность голосования по месту жительства, с использованием автобусов и шатров. Особенно это привлекало пожилых граждан, маломобильных. Они говорили «большое спасибо» за такую возможность проголосовать», — рассказала Сабурская.
Для мобильных избирательных участков в республике использован 201 автобус и 197 шатров. Это, по словам Сабурской, получило положительный отклик от жителей республики.
Ранее уполномоченный по правам человека в Татарстане рассказала о жалобах на участках.
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