Генетики выяснили, что русские и татары имеют равный риск тяжелого течения коронавируса

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Британские ученые из Ливерпульского университета им. Джона Мурса пришли к выводу, что тяжесть протекания коронавируса действительно зависит от набора генов. При этом у русских и татар примерно равный риск.

Ученые проанализировали гены 15 популяций и обнаружили шесть мутаций, которые связаны с тяжестью протекания COVID-19. Мутации сосредоточены в генах, которые обеспечивают свертываемость крови, обмен веществ, тонус сосудов, иммунный статус и респираторные функции, передает ТАСС. Если у пациента они не обнаруживаются, то коронавирусная инфекция пройдет у него в легкой или бессимптомной форме. Но чем больше у него мутаций, тем тяжелее будет проходить заболевание.

Ученые выяснили, что повышенные генетический риск меньше всего имеют азиаты. А вот среди испанцев и итальянцев он выше в три и четыре раза больше. При этом россияне занимают промежуточное положение между восточным и западным населением — около 25%.

«При этом, если русские и татары имеют примерно равный риск, то он чуть выше у кавказских народов», — уточнил генетик из Ливерпульского университета им. Джона Мурса Ильдус Ахметов.



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