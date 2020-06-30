МКДЦ получит 10 тыс. одноразовых масок

«Фарммедполис Республики Татарстан» и «Эйдос-Медицина» направили в МКДЦ 10 тыс. одноразовых масок и 3 тыс. одноразовых шапочек собственного производства. Об этом сообщается в «Инстаграме» «Фарммедполиса».

«В условиях напряженной работы медицинских работников в период пандемии чрезвычайно важно уберечь их от заражения. Компания «ФармМедПолис Республики Татарстан» рада оказать реальную ощутимую помощь нашим врачам», — сказал директор компании Альберт Гайфуллин.

ООО «Фарммедполис Республики Татарстан» наладило производство масок в апреле. Сырье для производства масок предприятие закупает у АО «Полиматиз», ООО «Завод «Эластик» и ООО «Глобальный партнер».

