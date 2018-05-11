Список персон

Гайфуллин Альберт Анварович

Гос. ведомства
Гайфуллин Альберт Анварович

Общая информация

Родился 3 февраля 1989 года в г. Казани.

Образование:

Окончил Казанский юридический институт МВД России (2011 г.).

Трудовая деятельность:

2011-2012 гг. – служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.

2012-2015 гг. – помощник Азнакаевского городского прокурора Республики Татарстан.

2015-2016 гг. — помощник Альметьевского городского прокурора Республики Татарстан.

2016-2017 гг. – референт Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан.

С 21 февраля 2018 г. назначен руководителем центра кластерного развития и кооперации субъектов МСП Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, ул. Петербургская, д. 28, офис 209
  • Телефон: +7 (843) 222-90-60
  • Сайт: mert.tatarstan.ru/rus/kamskiy_ckr.htm

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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