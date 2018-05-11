Гайфуллин Альберт Анварович
Общая информация
Родился 3 февраля 1989 года в г. Казани.
Образование:
Окончил Казанский юридический институт МВД России (2011 г.).
Трудовая деятельность:
2011-2012 гг. – служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2012-2015 гг. – помощник Азнакаевского городского прокурора Республики Татарстан.
2015-2016 гг. — помощник Альметьевского городского прокурора Республики Татарстан.
2016-2017 гг. – референт Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан.
С 21 февраля 2018 г. назначен руководителем центра кластерного развития и кооперации субъектов МСП Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. Петербургская, д. 28, офис 209
- Телефон: +7 (843) 222-90-60
- Сайт: mert.tatarstan.ru/rus/kamskiy_ckr.htm
Дата последнего обновления: 11.05.2018