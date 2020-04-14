Три казанских предприятия начали монтаж доставленных из Китая линий по производству масок

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанские предприятия устанавливают производственные линии, которые будут выпускать медицинские маски. Речь идет о ГУП «Таттехмедфарм», ООО «Фарммедполис Республики Татарстан» и ООО «КАМИ».

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РТ, сырье для производства масок предприятия будут закупать у АО «Полиматиз», ООО «Завод Эластик» и ООО «Глобальный партнер».

Оборудование общей производственной мощностью 7,1 млн медицинских масок в месяц планируется запустить в ближайшее время. Это позволит сократить потребность жителей Казани в медицинских масках.

Предприятия получили линии из Китая. На прошлой неделе шесть таких производственных линий доставил грузовой самолет «Руслан». Остальные разместятся в Азнакаево и Нижнекамске.