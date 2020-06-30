В Старо-Татарской слободе планируется запустить экскурсии с Казанбаем

В Старо-Татарской слободе планируется запустить экскурсии с Казанбаем. Этот персонаж будет представлять собой собирательный образ коренного жителя древней Казани, богатого купца XIX века, пишет пресс-служба мэрии города.

По мнению автора идеи, директора одной из туристических компаний города Нины Ильиной, такой экскурсовод позволит привлечь туристов. Кроме того, Казанбай может стать узнаваемым и востребованным в качестве гида в Казани.

Участники рабочей группы по развитию туризма Казани, в том числе префект территории «Старый город» Роберт Гарипов и директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова поддержали идею создать бренд «Казанбай и его друзья».

Также обсуждается идея провести на набережной озера Нижний Кабан фестиваль «День песни». Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Зуфар Гаязов предложил, чтобы на одной сцене выступили представители всех национальностей, проживающих в Татарстане.

В мае в Казани появилась экскурсия по Арскому кладбищу.

