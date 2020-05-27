В Казани появилась экскурсия по Арскому кладбищу

В Казани появилась пешеходная экскурсия «Некрополи Арского кладбища». Экскурсия длится 2 часа, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время прогулки по кладбищу экскурсовод рассказывает о жизни именитых жителей Казани, похороненных на Арском кладбище. В ходе экскурсии показывают склепы сына Иосифа Сталина — Василия Джугашвили, купцов Якова Шамова и Василия Ложкина, композитора Назиба Жиганова, ученого Николая Лобачевского и других известных людей. Объясняют разницу между старообрядческими и православными захоронениями и т. д.

По словам директора комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарьи Санниковой, новый туристический маршрут будет интересен как гостям города, так и его жителям. «Казань известна выдающимися людьми, в этом туристическом маршруте мы хотели не просто рассказать об их жизни, но и показать места их захоронения», — сказала она.

Скоро у входа на Арское кладбище появится карта с местами захоронения выдающихся людей.

Арское кладбище — это главный некрополь Казани, оно находится в Вахитовском районе. На площади около 30 га находятся 300 тыс. захоронений.