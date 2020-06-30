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«Ак Барс» проведет три контрольных матча в Москве

16:59, 30.06.2020
«Ак Барс» проведет три контрольных матча в Москве
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» определился с датами проведения трех контрольных матчей в Москве. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Салют, Москва! В августе сыграем в столице три матча: 10, 11-го числа с «Динамо» и 13-го — с ЦСКА. Предсезонка будет что надо», — говорится в сообщении.

В августе также намечен контрольный матч с альметьевским «Нефтяником» в Альметьевске.

Напомним, в конце июля у «Ак Барса» запланировано проведение двух товарищеских встреч с нижнекамским «Нефтехимиком» в Казани.

СпортХоккей Татарстан
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